Nemci pôjdu na Pohár konfederácií FIFA bez najväčších hviezd

nominácia nemeckej futbalovej reprezentácie na Pohár konfederácií FIFA (17. júna - 2. júla):



brankári: Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Paríž St. Germain)



obrancovia: Matthias Ginter (Borussia Dortmund), Jonas Hector (1. FC Kolín nad Rýnom), Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen), Joshua Kimmich (Bayern Mníchov), Shkodran Mustafi (FC Arsenal), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlín), Antonio Rüdiger (AS Rím), Niklas Süle (TSG 1899 Hoffenheim)



stredopoliari a útočníci: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Emre Can (FC Liverpool), Kerem Demirbay (TSG 1899 Hoffenheim), Diego Demme (RB Lipsko), Julian Draxler (Paríž St. Germain), Leon Goretzka (Schalke 04 Gelsenkirchen), Sebastian Rudy (TSG 1899 Hoffenheim), Leroy Sane (Manchester City), Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach), Sandro Wagner (TSG 1899 Hoffenheim), Timo Werner (RB Lipsko), Amin Younes (Ajax Amsterdam)



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 17. mája (TASR) - Nemecká futbalová reprezentácia sa na Pohári konfederácií FIFA, ktorý sa od 17. júna do 2. júla uskutoční v Rusku, predstaví bez viacerých zvučných mien. Absentujú stredopoliari Toni Kroos z Realu Madrid, Sami Khedira z Juventusu Turín, Mesut Özil z Arsenalu Londýn či hráči majstrovského Bayernu Mníchov Jerome Boateng, Mats Hummels, Thomas Müller. Ich klub zastupuje jedine obranca Joshua Kimmich.Zranenia vyradili brankára a kapitána Manuela Neuera aj obrancu Schalke 04 Gelsenkirchen Benedikta Höwedesa. Tréner Joachim Löw nominoval v stredu vo Frankfurte nad Mohanom šesticu nováčikov: Sandro Wagner, Kerem Demirbay (obaja Hoffenheim), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlín), Amin Younes (Ajax), Diego Demme (RB Lipsko), Lars Stindl (Mönchengladbach). Posledný menovaný predĺžil v stredu so svojím zamestnávateľom kontrakt do roku 2021.Do 23-členného výberu sa nezmestili Marco Reus ani Mario Gomez. Káder odohrá aj medzištátne prípravné stretnutie 6. júna s Dánskom a zápas kvalifikácie MS 2018 proti San Marínu o štyri dni neskôr. Zoznam zverejnila oficiálna internetová stránka Nemeckého futbalového zväzu (DFB).