Nemci prehrali s Rusmi 3:6 v A skupine, doťahovali v tretej tretine

Ruský hokejista Vadim Šipačov (druhý sprava) sa teší po strelení svojho druhého gólu v zápase základnej A-skupiny Nemecko - Rusko na MS v ľadovom hokeji v Kolíne 8. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

A-skupina (Kolín):



Nemecko - Rusko 3:6 (0:3, 0:2, 3:1)



Góly: 46. Macek (Müller, D. Seidenberg), 49. Gogulla (Ehrhoff, Kahun), 60. Tiffels (Kink, Seidenberg) - 2. Šipačov (Dadonov, Panarin), 18. Šipačov (Gusev, Panarin), 19. Plotnikov (Provorov, Antipin), 32. Gusev (Panarin, Belov), 36. Kučerov, 53. Kučerov (Panarin). Rozhodcovia: Gouin (Kan), Salonen (Fín.) – Suchánek (ČR), Vanoosten (Kan.), vylúčení: 2:6 na 2 min., navyše Hager (Nem.) 5+DKZ, presilovky: 1:3, oslabenia: 0:0, 18.673 divákov.



Nemecko: Greiss - D. Seidenberg, Müller, Ehrhoff, Abeltshauser, Reul, Hördler, Krueger – Rieder, Macek, Kahun - Reimer, Ehliz, Tiffels - Hager, Schütz, Gogulla – Kink, Plachta, Y. Seidenberg – Fauser.



Rusko: Vasilevskij - Gavrikov, Kiselevič, Belov, Antipin, Mironov, Provorov, Zub - Telegin, Andronov, Barabanov - Dadonov, Šipačov, Panarin - Kučerov, Namestnikov, Gusev - Mozjakin, Tkačov, Plotnikov.



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kolín 8. mája (TASR) - V úvodnom pondelňajšom zápase A-skupiny MS v Kolíne zvíťazili hráči Ruska nad Nemeckom 6:3. Za domácich už nastúpil aj kapitán Christian Ehrhoff, ktorý pre zranenie vynechal prvé dva zápasy. V drese Ruska vynikol autor štyroch gólových prihrávok Artemij Panarin, pre zranenie však nedohral Sergej Mozjakin.Rusov teraz čakajú dva dni voľna, vo štvrtok 11. mája nastúpia o 16.15 h proti Dánsku. Nemci sa po jednodňovom oddychu stretnú v stredu o 20.15 h so Slovenskom.Vypredaná aréna hnala od úvodu dopredu domácich hokejistov, fanúšikov však už v druhej minúte schladil hviezdny útok Rusov. Po kombinácii Panarin, Dadonov, Šipačov inkasoval Greiss po prvý raz. Hráči "" v prvom dejstve jasne dominovali, v štrnástej minúte však prišli o Sergeja Mozjakina. Toho po faule Patricka Hagera odniesli do kabíny a v zápase sa už neobjavil. Nemcov vyšlo päťminútové oslabenie draho, Rusi sa v ňom presadili dvakrát. Najskôr opäť Šipačov a o minútu neskôr zvýšil Sergej Plotnikov už na 3:0. O tom, že Rusi majú smrtiace presilovky, sa Nemci presvedčili v polovici druhej tretiny, keď Gusev dopravil puk do siete po výbornej kombinácii s Panarinom. Strelec štvrtého gólu mohol vzápätí pridať aj piaty, ale v samostatnom nájazde vynikol Greiss. Nemecký brankár však v rovnakej situácii neuspel päť minút pred koncom druhej tretiny, keď ho prekonal Nikita Kučerov. V tretej tretine sa napokon tešili z gólov aj domáci hokejisti, najskôr dvakrát v krátkom slede, keď bol úspešný Macek a po ňom v presilovke Gogulla. Na 6:2 pre Rusko upravil v 53. minúte svojim druhým gólom v stretnutí Kučerov, posledné slovo mal však Tiffels.