Nemci sťahujú zlato z cudziny rýchlejšie, ako plánovali

Frankfurt nad Mohanom 13. februára (TASR) - Nemecká spolková banka (DBB) stiahne do Nemecka plánovaný objem zlatého pokladu zo zahraničia podstatne rýchlejšie, než pôvodne predpokladala.Člen správnej rady banky Carl-Ludwig Thiele uviedol, že sa vlani priviezlo z New Yorku do trezorov vo Frankfurte nad Mohanom všetkých plánovaných 111 ton kovu. Ďalších 105 ton sa dopravilo z Paríža. Zvyšné zlato, ktoré ešte zostalo vo francúzskom hlavnom meste, skončí v meste nad Mohanom tento rok.Thiele konštatoval, že s prevozom zlata z cudziny je teraz DBB tri roky v predstihu. Vedenie nemeckej centrálnej banky totiž v roku 2013 oznámilo, že do roku 2020 bude v domácich trezoroch polovica zlatého pokladu krajiny.Z New Yorku sa už dopravilo 1619 ton zlata a z Paríža 1236 ton. Celkovo má nemecká centrálna banka pod svojou priamou kontrolou už 48 % štátneho pokladu. Jeho celková hmotnosť dosiahla 3378 ton.Nemecko disponuje po Spojených štátoch najväčším štátnym pokladom. Podľa údajov banky je jeho hodnota takmer 120 miliárd eur. Zlato má na menových rezervách spolkovej republiky 68-% podiel.Zvolenie Donalda Trumpa neovplyvnilo tempo sťahovania nemeckého zlata z USA. Thiele zdôraznil, že DBB dôveruje Fedu, americkej centrálnej banke. Výrazná časť nemeckého pokladu zostane v newyorskej rezervnej banke aj v budúcnosti.Prípadný odchod Veľkej Británie z Európskej únie neovplyvní pokračovanie uskladnenia nemeckého zlata v Londýne, kde je ho 432 ton. Britské hlavné mesto zostane jedným zo svetových centier, kde sa bude so žltým kovom obchodovať vo veľkom rozsahu.