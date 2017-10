Nemci už postúpili na MS. Löw už môže experimentovať so zostavou

Joachim Löw Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mainz 7. októbra (TASR) - Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Joachim Löw je v pozícii, že si môže dovoliť do určitej miery experimentovať so zostavou. Úradujúci svetový šampión už postúpil na budúcoročné majstrovstvá sveta do Ruska, Nemci by však radi v ich kvalifikačnej skupine vyhrali všetkých 10 zápasov.Löwovi zverenci sú na prahu perfektnej kvalifikácie, v prípade nedeľňajšieho víťazstva nad Azerbajdžanom by boli prvým tímom od kvalifikácie MS 2010 s plným bodovým ziskom. Naposledy sa tento počin podaril Španielom.Päťdesiatsedemročný koučvyskúša v bránke Bernda Lena z Bayeru Leverkusen, v priestor v základe dostane aj Leroy Sane a Emre Can.citovala agentúra DPA muža, ktorý s Nemeckom vyhral aj tohtoročný Pohár konfederácií FIFA v Rusku.