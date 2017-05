Nemci už zverejnili širší káder na ME hráčov do 21 rokov

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

nominácia nemeckej reprezentácie do 21 rokov na ME futbalistov tejto vekovej kategórie (16. - 30. júna):



brankári: Jannik Huth (FSV Mainz 05), Julian Pollersbeck (1. FC Kaiserslautern, Marvin Schwäbe (Dynamo Drážďany)



obrancovia: Timo Baumgartl (VfB Stuttgart), Yannick Gerhardt (VfL Wolfsburg), Gideon Jung (Hamburger SV), Thilo Kehrer (Schalke 04 Gelsenkirchen), Marc-Oliver Kempf (SC Freiburg), Lukas Klünter (1. FC Kolín nad Rýnom), Niklas Stark (Hertha Berlín), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Jeremy Toljan (TSG 1899 Hoffenheim)



stredopoliari a útočníci: Nadiem Amiri (TSG 1899 Hoffenheim), Waldemar Anton (Hannover 96), Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg), Mahmoud Dahoud (Borussia Mönchengladbach), Serge Gnabry (Werder Brémy), Janik Haberer (SC Freiburg), Dominik Kohr (FC Augsburg), Max Meyer (Schalke 04 Gelsenkirchen), Levin Öztunali (FSV Mainz 05), Maximilian Philipp (SC Freiburg), Felix Platte (Darmstadt 98), Davie Selke (RB Lipsko), Mitchell Weiser (Hertha Berlín)





Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt 17. mája (TASR) - Nemecký futbalový zväz (DFB) zverejnil v stredu širšiu 25-člennú nomináciu reprezentácie do 21 rokov na majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie, ktoré sa od 16. do 30. júna uskutočnia v Poľsku.Tréner Stefan Kuntz povolal výhradne hráčov z domácich klubov. V jeho kádri figurujú aj Niklas Stark a Mitchell Weiser. Obaja sú v Herthe Berlín spoluhráči Ondreja Dudu, ktorého štart na záverečnom turnaji nie je istý.Nemecko narazí v základnej C-skupine na Česko, Dánsko a Taliansko. Na Slovensko čakajú v "áčku" Poľsko, Švédsko a Anglicko. Zverenci Pavla Hapala odštartujú prípravu 5. júna sústredením v Šamoríne, kde si rozložia tréningový kemp až do leteckého presunu do Poľska 13. júna. Zatiaľ nepoznajú svojho protivníka v generálke, do úvahy prichádza aj meranie síl s ligovým súperom. Počas šampionátu budú bývať v Lubline, iba jednu noc, keď budú hrať proti Anglicku, prespia v Kielcoch.