Nemci vybrali desať možných dejísk zápasov EURO 2024

Na archívnej snímke zaplnená mníchovská Allianz Aréna. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt 15. septembra (TASR) - Nemecko vybralo desať miest, ktoré by mohli hostiť zápasy finálového turnaja futbalových majstrovstiev Európy 2024 v prípade, že ho Európska futbalová únia (UEFA) pridelí jemu. O EURO 2024 sa usilujú len dve krajiny, okrem Nemecka aj Turecko.Po dlhšom výberovom procese sa krajina štvornásobných svetových a trojnásobných európskych šampiónov rozhodla pre Berlín, Kolín, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Lipsko, Mníchov a Stuttgart. Nemecký futbalový zväz (DFB) vyberal zo štrnástky, "Čierny Peter" zostal Brémam, Mönchengladbachu, Norimbergu a Hannoveru, informovala v piatok agentúra DPA.povedal prezident DFB Reinhard Grindel. Hannover a Norimberg hostili zápasy MS 2006, Brémy a Mönchengladbach neuspeli ani vtedy. Pôvodne sa zaujímali aj Drážďany, Freiburg a Kaiserslautern, ale napokon si to rozmysleli.V SRN sa ME konali v roku 1988, MS v rokoch 1970 a 2006. Turecko ešte nikdy vrcholný futbalový turnaj takéhoto rangu nehostilo, hoci už má za sebou tri neúspešné pokusy o organizáciu EURO. UEFA určila, že kandidáti musia podať záväzné prihlášky o šampionát do 27. apríla 2018. O dejisku rozhodne v septembri 2018.