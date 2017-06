Nemci zdolali na Pohári konfederácii FIFA Austráliu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

B-skupina – 1. kolo:



Austrália - Nemecko 2:3 (1:2)

Góly: 40. Rogic, 56. Juric - 5. Stindl, 44. Draxler (z 11 m), 48. Goretzka, ŽK: Sainsbury - Goretzka. Rozhodoval: Geiger (USA)



Austrália: Ryan - Degenek, Sainsbury, Milligan - Mooy, Wright - Leckie, Rogic (71. Troisi), Luongo (46. Kruse), Behich - Juric (87. Cahill)

Nemecko: Leno - Kimmich, Mustafi, Rüdiger - Brandt (63. Süle), Goretzka, Rudy, Draxler, Hector - Stindl (77. Can), Wagner (58. Werner)

Tabuľka B-skupiny:



1. Čile 1 1 0 0 2:0 3

2. Nemecko 1 1 0 0 3:2 3

3. Austráila 1 0 0 1 2:3 0

4. Kamerun 1 0 0 1 0:2 0

Soči 19. júna (TASR) – Nemeckí futbaloví majstri sveta vyhrali nad Austráliou 3:2 v pondelňajšom zápase na Pohári konfederácií FIFA 2017 v Soči. V tabuľke B-skupine sú na čele spolu s Čile, ktoré v nedeľu zdolalo Kamerun 2:0.Zverenci trénera Nemecka Joachima Löwa sa najbližšie stretnú vo štvrtok 22. júna v Kazani s juhoamerickým šampiónom Čile, Socceroos vyzvú v ten istý deň Kamerunčanov v Petrohrade.Omladení Nemci sa od prvých sekúnd pustili do súpera a v 5. minúte po peknej krídelnej akcii a spätnej prihrávke Brandta otvoril skóre Stindl. Nemci aktívnym pressingom nedávali súperovi dýchať, vytvárali si strelecké príležitosti aj šance, loptu na vlastnej polovici súperovi príliš nepožičali. V 40. minúte však ako blesk z jasného neba Austrália vyrovnala, keď si Tomic nepresnou strelou "narazil" o chrbát nemeckého hráča a druhá strela už prekĺzla pod ruky Lenovi do siete. Tesne pred polčasom austrálsky Luongo v šestnástke nešikovne skosil Goretzku a Draxler bez problémov penaltu premenil.Nemci vstúpili skvele aj do druhého dejstva, keď si Goretzka nabehol na výbornú prihrávku Kimmicha do šestnástky a z rohu päťky prepálil Ryana. Austrálčania nerezignovali a v 56. minúte znížili, keď po priamom kope poodrážanú loptu Leno v rukách neudržal a z dorážky ľahko skóroval Juric. Gól ešte odobril VAR (videorozhodca). Skóre sa už do konca nezmenilo, hoci ešte Nemci nastrelili tyč.