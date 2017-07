Nemci zdolali vo finále Čile. Prvýkrát vyhrali Pohár konfederácií

Futbalisti Nemecka sa prvýkrát v histórii stali víťazmi Pohára konfederácií FIFA. V nedeľňajšom finále na petrohradskom štadióne Krestovskij triumfovali nad Čile 1:0. Jediný gól stretnutia zaznamenal v 20. minúte Lars Stindl.

Nemci napodobnili Brazíliu (1997, 2005) a Francúzsko (2001), keď ako úradujúci majstri sveta vyhrali Pohár konfederácií FIFA. Tretie miesto po výhre nad Mexikom 2:1 po predĺžení obsadilo Portugalsko.

Za najlepšieho brankára turnaja vyhlásili čílskeho gólmana Claudia Brava. Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca získal trojgólový Timo Werner, Zlatú loptu pre najužitočnejšieho hráča si odniesol kapitán nemeckého tímu Julian Draxler.

Prvý polčas finálového duelu sa na petrohradskom štadióne Krestovskij niesol v znamení čílskej aktivity a nemeckej efektivity. Juhoameričania mali od úvodu loptu častejšie na kopačkách, zatlačili súpera na jeho polovicu, ale chýbal finálny efekt. V sľubných príležitostiach postupne zlyhali Aranguiz, Vidal i Sanchez. Nemci sústredene bránili a trpezlivo vyčkávali na svoju šancu. Tá prišla v 20. minúte, keď Diazovu chybu pri rozohrávke využil Werner, loptu pripravil pre Stindla a ten nemal najmenší problém skórovať do prázdnej bránky - 0:1. Pre Stindla to bol tretí presný zásah na turnaji, proti Čile sa presadil aj v zápase základnej skupiny. Nemci efektívne prehusťovali stred poľa a nebezpečnými rýchlymi protiútokmi trestali každú chybu súpera pri kombináciách. V 36. minúte nebezpečne strieľal Goretzka, o päť minút neskôr mieril kapitán Draxler len tesne vedľa. Krátko pred prestávkou prišlo ďalšie zaváhanie Čilanov pri rozohrávke, ale Goretzka v dobrej pozícii trafil len brankára Brava.

Nemecký futbalista Lars Stindl (vpravo) sa teší po strelení gólu za chrbát brankár Čile Claudia Brava vo finále Pohára konfederácií v Petrohrade Nemecký futbalista Lars Stindl (vpravo) sa teší po strelení gólu za chrbát brankár Čile Claudia Brava vo finále Pohára konfederácií v Petrohrade

Moskva 2. júla -





Po zmene strán Nemci naplno prebrali taktovku stretnutia na svoje kopačky. Využili únavu súpera, ktorý fyzicky odpadol a viac ako na hru sa jeho hráči sústredili na fauly a hádky s rozhodcom Mažičom. V 55. minúte sa k individuálnemu sólu vydal aktívny Draxler, ktorému v poslednej chvíli strčil do strely kopačku Jara. Čílsky stopér mal následne šťastie, keď ho Mažič po porade s videorozhodcami potrestal za úder lakťom do tváre Wernera "len" žltou kartou. V závere Juhoameričania vrhli všetky sily do útoku, ale defenzíva súpera stála na pevných nohách. V 85. minúte mali úradujúci majstri sveta aj šťastie, keď striedajúci Sagal osamotený na päťke mieril vysoko nad bránu ter Stegena. Na výsledku nič nezmenil ani priamy kop Čiľanov v štvrtej minúte nadstavenia, keď Sanchezov pokus vyrazil ter Stegen do bezpečia. Nemci mohli z rýchlych kontier ešte navýšiť svoje vedenie, napokon im však k finálovej výhre a zisku trofeje stačil jediný gól.

Pohár konfederácií FIFA 2017 - finále (Petrohrad):

Čile - Nemecko 0:1 (0:1)

Gól: 20. Stindl. ŽK: Vidal, Jara, Vargas, Bravo - Kimmich, Can, Rudy. Rozhodoval: Mažič (Srb.), 60.000 divákov.



zostavy a striedania:

Čile: Bravo - Isla, Medel, Jara, Beausejour - Aranguiz (81. Sagal), M. Diaz (53. Valencia), Hernandez - Vargas (81. Puch), Vidal, Sanchez

Nemecko: ter Stegen - Ginter, Mustafi, Rüdiger - Kimmich, Stindl, Rudy, Hector - Goretzka (90.+ Süle), Draxler - Werner (79. Can)



Hlasy po zápase (zdroj: RTVS):

Julian Draxler, kapitán Nemecka: "Na to, že Pohár konfederácií mnohí zosmiešňovali, dopadol turnaj pre nás výborne. Bojovali sme ako dvadsaťjednotka vo finále proti Španielsku. Každý titul je výnimočný."

Claudio Bravo, brankár Čile: "Odohrali sme veľmi dobrý zápas, no nedosiahli sme želaný výsledok. Som však hrdý na to, že som mohol byť súčasťou tejto generácie čílskych hráčov."



Zoznam doterajších víťazov Pohára konfederácií FIFA

1992 v Saudskej Arábii: Argentína (2. Saudská Arábia, 3. USA)

1995 v Saudskej Arábii: Dánsko (Argentína, Mexiko)

1997 v Saudskej Arábii: Brazília (Austrália, ČR)

1999 v Mexiku: Mexiko (Brazília, USA)

2001 v Japonsku a Kór.rep.: Francúzsko (Japonsko, Austrália)

2003 vo Francúzsku: Francúzsko (Kamerun, Turecko)

2005 v Nemecku: Brazília (Argentína, Nemecko)

2009 v JAR: Brazília (USA, Španielsko)

2013 v Brazílii: Brazília (Španielsko, Taliansko)

2017 v Rusku: Nemecko (Čile, Portugalsko)

Bronz pre Portugalsko

Futbalisti Portugalska zvíťazili nad Mexikom 2:1 po predĺžení a na Pohári konfederácií FIFA 2017 v Rusku obsadili tretie miesto. Mexičania viedli po vlastnom góle Luisa Neta, ale majstrom Európy sa v závere podarilo vyrovnať. V prvej minúte nadstaveného času sa presadil stopér Pepe a poslal duel do predĺženia. Obrat dokonal striedajúci Adrien Silva, ktorý v 105. minúte strelil z pokutového kopu víťazný gól.

Pepe z Portugalska reaguje počas zápasu o 3. miesto medzi Portugalskom a Mexikom na Pohári konfederácií FIFA 2. júla 2017 v Moskve. Pepe z Portugalska reaguje počas zápasu o 3. miesto medzi Portugalskom a Mexikom na Pohári konfederácií FIFA 2. júla 2017 v Moskve.

Portugalsku na štadióne moskovského Spartaka už chýbal Cristiano Ronaldo, ktorý po semifinálovom vypadnutí s Čile odcestoval za svojimi nedávno narodenými dvojičkami. Úradujúci majstri Európy aj bez neho začali aktívne a po štvrťhodine mohli ísť do vedenia, keď po faule Marqueza hlavný rozhodca Al-Mirdasi nariadil pokutový kop. K lopte sa postavil sám faulovaný André Silva, ale jeho pokus do pravého dolného rohu pohotovým zákrokom zlikvidoval brankár Ochoa. Išlo o štvrtú nepremenenú penaltu pre Portugalsko za sebou, tri pokusy jeho hráčom v semifinálovom rozstrele chytil čílsky gólman Bravo. Krátko na to sa do dobrej šance dostal kapitán Nani, ale z dobrej pozície hlavičkoval nad bránu. Mexičania kontrovali šancou Hernandeza, ktorý po centri od Velu nemieril presne. Po pol hodine bol v akcii opäť Hernandez, ktorý si v šestnástke 'zasekol' Neta a s jeho točenou strelou mal Patricio veľké problémy.

Aj po zmene strán mali loptu častejšie na kopačkách Portugalci. V 53. min André Silva oblúčikom našiel Martinsa, ale ten zoči-voči Ochoovi mieril tesne vedľa brány. Portugalci následne zaplatili za nepremenené šance, keď center aktívneho Hernandeza si do vlastnej siete zrazil smoliar Neto. Vedúci gól Mexičanov povzbudil, na 2:0 mohol zvýšiť po rýchlej akcii Herrera. Ich výraznou oporu bol naďalej brankár Ochoa, ktorý po hodine hry predviedol reflexívny zákrok po hlavičke Martinsa. V 70. min po odchode Naniho z ihriska prebral kapitánsku pásku Pepe a práve on bol hrdinom Portugalska v závere. V prvej minúte nadstaveného času sa presadil cez Layuna a pohotovým halfvolejom poslal duel do predĺženia.

Portugalsko prelomilo penaltové prekliatie na konci prvej polovici extračasu. Po akcii Martinsa v pokutovom území zahral rukou Layun a rozhodca druhýkrát v zápase ukázal na biely bod. Striedajúci Adrien Silva tentoraz nedal Ochoovi žiadnu šancu a poslal svoj tím do vedenia. Mexiku sa aj napriek enormnej snahe na konci už nepodarilo vyrovnať a napokon sa muselo uspokojiť so štvrtým miestom.

Mexickí futbalisti sa tešia z vlastného gólu Luisa Netu z Portugalska počas zápasu o 3. miesto medzi Portugalskom a Mexikom na Pohári konfederácií FIFA 2. júla 2017 v Moskve. Mexickí futbalisti sa tešia z vlastného gólu Luisa Netu z Portugalska počas zápasu o 3. miesto medzi Portugalskom a Mexikom na Pohári konfederácií FIFA 2. júla 2017 v Moskve.

Pohár konfederácií FIFA 2017 - o 3. miesto (Moskva)



Portugalsko - Mexiko 2:1 pp (1:1, 0:0)

Góly: 90.+ Pepe, 105. Adrien Silva (11 m) - Neto (vlastný). ŽK: Semedo - Marquez, Jimenez, ČK: 106. Semedo - 112. Jimenez. Rozhodoval: Al-Mirdasi (S.Aráb.)



zostavy a striedania:

Portugalsko: Rui Patricio - Semedo, Pepe, Neto, Eliseu - Martins, Moutinho (82. Adrien Silva), Pereira (82. Gomes), Pizzi (91. Carvalho) - André Silva, Nani (70. Quaresma)



Mexiko: Ochoa - Layun, Moreno, Araujo, Reyes - Herrera, Marquez (106. Fabian), Guardado (80. dos Santos) - Vela, Peralta (60. Lozano), Hernandez (85. Jimenez)



Hlasy po zápase:



Fernando Santos, tréner Portugalska: "Zápas neprebiehal tak, ako sme si predstavovali, ale po jeho skončení musím vyjadriť spokojnosť s výsledkom. Obe mužstvá odohrali kvalitný duel, ale myslím, že my sme si konečné víťazstvo zaslúžili. Chcem pogratulovať hráčom za ich nasadenie a prístup k tomuto zápasu. Je to česť a privilégium viesť túto skupinu hráčov."



Humberto Sierra, asistent trénera Mexika: "Napriek prehre sme spokojní s výkonom i nasadením našich hráčov. Hrali sme proti excelentnému súperovi, proti majstrom Európy. Škoda, že sme po vedúcom góle nevyužili viaceré dobré príležitosti na zvýšenie náskoku. S celkovým vystúpením na turnaji sme spokojní."









Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR