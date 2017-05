Nemcom budú na MS proti Slovákom chýbať Hager a Rieder

Na ilustračnej fotografii hráči Nemecka v zápase základnej A-skupiny proti Rusku na MS v ľadovom hokeji v Kolíne 8. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kolín 8. mája (TASR) - Nemecký hokejista Patrick Hager bude chýbať svojmu tímu v stredajšom dueli na MS v Kolíne proti Slovensku. Za faul na ruského útočníka Sergeja Mozjakina si od disciplinárnej komisie vyslúžil jednozápasový dištanc.Hagerov nešetrný zákrok potrestali rozhodcovia päťminútovým trestom a vylúčením do konca stretnutia. "" povedal nemecký kouč Marco Sturm. Okrem Hagera nedohral zápas proti Rusku (3:6) ani Tobias Rieder, ktorého previezli do nemocnice so zranením kolena. "" dodal Sturm.