Nemec Rüdiger je v Chelsea spokojný: Je to iné ako v Taliansku

Na archívnej snímke vľavo hráč AS Rím Antonio Rudiger ešte ako člen talianskeho tímu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 25. decembra (TASR) - Nemecký futbalový obranca Antonio Rüdiger považuje svoj prvý polrok v Chelsea Londýn za úspešný.cituje slová 24-ročného hráča, ktorý do metropoly Veľkej Británie prišiel z AS Rím.Rüdiger počas pôsobenia na Apeninskom polostrove otvorene kritizoval prejavy rasizmu a mohlo by sa zdať, že to bol jeden z dôvodov odchodu z Talianska.zosumarizoval rodák z Berlína.