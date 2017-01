Nemec Schempp vyhral mass preteky v Oberhofe, Fourcade tretí

Nemec Simon Schempp sa raduje z víťazstva v 4. kole Svetového pohára biatlonistov s hromadným štartom na 15 km trati v nemeckom Oberhofe 8. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky



preteky s hromadným štartom na 15 km: 1. Simon Schempp 38:30,9 (1 tr. okr.), 2. Erik Lesser (obaja Nem.) +0,4 (1), 3. Martin Fourcade 0,4 (2), 4. Jean Guillaume Beatrix (obaja Fr.) 13,2 (1), 5. Ole Einar Björndalen (Nór.) 19,5 (1), 6. Benedikt Doll (Nem.) 47,8 (2), 7. Emil Hegle Svendsen (Nór.) 52,8 (2), 8. Anton Babikov (Rus.) 53,1 (2), 9. Michal Krčmář (ČR) 58,9 (3), 10. Benjamin Weger (Švajč.) 1:00,8 (1)



Priebežné hodnotenie SP (11 z 26 pretekov): 1. M. Fourcade 610, 2. Šipulin 379, 3. Schempp 370, 4. Lesser 347, 5. Cvetkov 329, 6. Peiffer 326, ...56. Hasilla 24, 64. Otčenáš 12, 73. Kazár 7

Oberhof 8. januára (TASR) - Nemec Simon Schempp najlepšie zvládol finiš pretekov 4. kola Svetového pohára biatlonistov s hromadným štartom. Na 15 km trati v nemeckom Oberhofe zdolal svojho krajana Erika Lessera o 0,4 sekundy a rovnakú stratu mal aj tretí v poradí, vedúci muž priebežného poradia SP Francúz Martin Fourcade.Mass preteky sa bežali túto zimu v Oberhofe len druhýkrát a v hmle to bola na strelnici pre niektorých lotéria. Z tridsiatky štartujúcich mohol vyniknúť hocikto, dôležité bolo zvoliť si primeranú dávku rizika a zosúladiť rýchlosť na bežkách so streľbou. V Novom Měste na Moravě zvíťazil v decembrovom 'masse' M. Fourcade a aj teraz bol najväčší favorit. V úvodnej streľbe ležmo svoju rolu aj potvrdil, naopak, s dvoma chybami sa spomalil Rus Šipulin, s tromi Čech Šlesingr. Smolu mal Nór Svendsen, ktorý si po prvej streľbe na trati zlomil paličku.V druhej ležke sa veľa nezmenilo, M. Fourcade bol po nej na medzičase opäť najlepší, s konkurenciou za ním v tesnom kontakte, v ktorej sa najviac usilovali nestratiť kontakt Björndalen a Schempp. Veľkú komplikáciu zažil M. Fourcade s prvým a štvrtým netrafeným stojkovým terčom a na čelo sa prepracoval Björndalen pred Nemcom Lesserom, M. Fourcade naháňal vyše 40-sekundovú stratu. O víťazstvo v záverečnej streľbe stojmo bojovali Björndalen a Lesser, obaja raz minuli terč a pripojili sa k nim neomylní Schempp, Francúz Beatrix i M. Fourcade. Pätica sa nasmerovala na dramatický záver, to však M. Fourcade nedopustil, jeho vysokej frekvencii stačil len Schempp a neskôr Lesser. Z ich vzájomného súboja vyšiel víťazne 28-ročný Schempp s 11. triumfom v kariére, prvým v sezóne, druhý skončil po foto finiši s Fourcadem jeho krajan Lesser.