Nemecká a poľská polícia rozbili gang pašerákov Sýrčanov

Berlín 17. januára (TASR) - Nemecká a poľská polícia podnikli razie zamerané proti podozrivým pašerákom ľudí, ktorí pomáhali Sýrčanom ilegálne pricestovať do Nemecka.Nemecká spolková polícia v stredu informovala, že približne 170 policajných príslušníkov prehľadalo priestory v Berlíne aj na iných miestach krajiny a zatklo dvoch ľudí.Súbežne uskutočnila razie aj poľská polícia v Poľsku. Bezprostredne nebolo známe, či niekoho zatkla.Nemecká spolková polícia opísala podozrivých ako rodinu poľských občanov sýrskeho pôvodu.Táto rodina údajne podvodom získala poľské turistické víza pre Sýrčanov žijúcich v štátoch Perzského zálivu, ktoré jej umožňovali odletieť do Poľska a odcestovať po súši do Nemecka, aby tam požiadala o azyl.Gang pašerákov údajne žiadal 8000 eur za osobu a celkovo takto zarobil vyše 300.000 eur.