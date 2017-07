Nemecká armáda sa začala sťahovať zo základne Incirlik do Jordánska

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín/Ankara 9. júla (TASR) - Nemecká armáda začala dnes so sťahovaním vojakov a techniky z leteckej základe Incirlik v Turecku. Ako prvé ju opustilo tankovacie lietadlo, ktoré sa premiestnilo do Jordánska, kde sa neskôr opäť zapojí do operácií na podporu spojencov bojujúcich proti tzv. Islamskému štátu v Iraku a Sýrii, uviedol pre agentúru Reuters hovorca nemeckého ministerstva obrany.Zo základne odletel aj stroj vezúci personál a náhradné diely.O zámere presunúť nemecký vojenský kontingent z Turecka do Jordánska informovala 7. júna nemecká ministerka obrany Ursula von der Leyenová.Krok Berlína je reakciou na napätie v dvojstranných vzťahoch. Turecká vláda viackrát neumožnila poslancom nemeckého Spolkového snemu navštíviť vojakov v Incirliku. Tento postoj sa dával do súvislosti s rozhodnutím Bundestagu uznať masové vraždenie Arménov počas prvej svetovej vojny vo vtedajšej Osmanskej ríši za genocídu. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan to považuje za očierňovanie svojej krajiny. Jednotlivých poslancov tiež obviňoval z toho, že majú úzke vzťahy so zakázanou Stranou kurdských pracujúcich (PKK).Ankare sa tiež nepáčilo, že Nemecko udelilo azyl tureckým dôstojníkom, obviňovaným z členstva v hnutí Fethullaha Gülena, ktorému Erdogan pripisuje zodpovednosť za vlaňajší pokus o prevrat.Presun príslušníkov Bundeswehru a šiestich lietadiel z Incirliku do Jordánska schválili nemeckí poslanci 21. júna. Bude sa týkať viac ako 250 vojakov, ako aj šiestich prieskumných lietadiel typu Tornado a tankovacieho stroja. Tornada sa však najprv dočasne presunú do Nemecka a do Jordánska odletia až potom, keď bude tamojšia základňa plne pripravená, napísal dnes týždenník Der Spiegel.Do spojeneckých operácií sa nemeckí vojaci plnohodnotne zapoja najneskôr v októbri.