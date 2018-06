Nemecká Bundesbanka má obavy z pomalých príprav bánk na brexit

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 20. júna (TASR) - Nemecká centrálna banka Bundesbank s obavami sleduje pomalé prípravy niektorých bánk na brexit. Zlyhanie rokovaní medzi Bruselom a Londýnom o spôsobe odchodu Británie z EÚ totiž nevylučujú ani tzv. tvrdý brexit.povedal člen predstavenstva Bundesbanky Joachim Wuermeling počas výročného stretnutia Združenia zahraničných bánk.Inštitúcie, ktoré sa sťahujú z Londýna, sa musia pripraviť, aby 29. marca 2019 mali plne funkčné iné zastúpenia. Takmer 20 bánk, najmä amerických a japonských, ako aj ďalšie finančné inštitúcie sa rozhodli presunúť do Nemecka, a to predovšetkým do Frankfurtu nad Mohanom.Kto sa nepripraví, nemôže sa spoliehať na zhovievavosť bankového dozoru. "varuje Wuermeling.Wuermeling zároveň zdôraznil, že šance každej banky, ktorá svoju žiadosť o licenciu predloží až po skončení súčasného kvartálu, na včasné ukončenie licenčného procesu výrazne klesajú.