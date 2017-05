Nemecká centrálna banka varovala pred vytváraním úspor v mene bitcoin

Bitcoin Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 8. mája (TASR) - Po najnovšom vzostupe kurzu digitálnej meny bitcoin varovala Nemecká spolková banka (DBB) verejnosť, aby si v nej ľudia nevytvárali finančné rezervy.pre nedeľné (7.5.) vydanie denníka Die Welt am Sonntag to uviedol člen správnej rady DBB Carl-Ludwig Thiele.Doplnil, že bitcoin je obeťou veľkých špekulácií.povedal Thiele.Bitcoin sa objavil na finančnom trhu v roku 2009. Jeho pôvodnou úlohou malo byť vytvorenie peňažného systému pôsobiaceho mimo štátnej kontroly a mimo dohľadu bánk. Mal urýchliť prevod peňazí a znížiť poplatky s nimi spojené na minimum.V newyorskom svetovom finančnom centre však pred časom začali platiť prísne pravidlá pre obchodovanie s virtuálnymi menami. Bitcoin sa stal príťažlivým pre menových špekulantov vďaka svojim výrazným a nečakaným kurzovým výkyvom najmä v krajinách so silnou kontrolou pohybu kapitálu. Veľká časť operácií s touto digitálnou menou sa odohráva v Číne.Bitcoin je zmenárenským prostriedkom. Neemituje ho nijaká centrálna banka, ale ľudia, o ktorých sa nič nevie.