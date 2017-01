Nemecká dedina Trumpových predkov mu zrejme neudelí čestné občianstvo

Prezident USA Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Freinsheim 26. januára (TASR) - Donald Trump síce vyhral americké prezidentské voľby, ale má problém získať si obyvateľov nemeckej dediny Kallstadt, kde snaha vyhlásiť ho za čestného občana zrejme nebude úspešná.Členovia obecnej rady v Kallstadte - tichej dedine v nemeckej vinárskej oblasti Porýnie, ktorá bola domovom Trumpových starých rodičov - predložili návrh na uctenie si nového, inaugurovaného prezidenta Spojených štátov. Avšak starosta Thomas Jaworek schválenie tohto zámeru nevidí nádejne.vysvetlil.Žiadosť o udelenie čestného občianstva Trumpovi v obci Kallstadt podali nemeckí republikáni - periférna strana, vyznávajúca rovnaké pravicové konzervatívne hodnoty ako jej americkí menovci. Nemeckí republikáni dokonca navrhli pomenovať po ňom ulicu alebo námestie.O čestnom občianstve má obecná rada rokovať dnes, ale Jaworek predpovedá, že diskusia bude krátka. "Myslím si, že to bude jednomyseľná záležitosť," dodal starosta.Mesto Freinsheim, kam patrí aj obec Kallstadt, takisto zamietlo podobný návrh. Hovorca mestskej rady povedal, že Trump nespĺňa podmienky na udelenie čestného občianstva.Trumpov starý otec Friedrich, ktorý si neskôr meno poangličtil na Frederick, sa vydal z Nemecka do New Yorku koncom 19. storočia a neskôr počas zlatej horúčky vyrazil na západ USA.Friedrich posielal domov príbuzným v Nemecku časť svojich zárobkov, ktorí za ne zvykli nakupovať nehnuteľnosti a iné majetky v Kallstadte. Ale dnes zostalo už iba málo stôp po tejto rodine, ktorá tam mala kedysi svoje sídlo.