Nemecká ekonomika by mala vzrásť omnoho výraznejšie, než vláda čakala

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 10. októbra (TASR) - Nemecká ekonomika by tento rok mala zaznamenať rast na úrovni 2 %. To je najnovšia prognóza nemeckej vlády, ktorú v stredu 11. októbra zverejní nemecká ministerka hospodárstva Brigitte Zypriesová.Nový odhad predstavuje výrazné zlepšenie prognózy oproti pôvodne predpokladanému rastu na úrovni 1,5 % a zároveň najvýraznejší rast nemeckej ekonomiky od roku 2011, uviedol pre agentúru Reuters zdroj oboznámený s vládnou prognózou.Vláda by navyše mala oznámiť aj zlepšenú prognózu rastu na rok 2018. Zatiaľ čo v aprílovom odhade uvádzala pre budúci rok rast na úrovni 1,6 %, podľa novej prognózy by hrubý domáci produkt mal vzrásť o 1,9 %.V roku 2016 zaznamenala nemecká ekonomika rast na úrovni 1,9 %. To bolo najvýraznejšie tempo rastu za posledných päť rokov. Okrem zvýšených vládnych výdavkov k tomu prispela súkromná spotreba, čo je do veľkej miery dôsledok nízkej miery nezamestnanosti.Nový vládny odhad vývoja ekonomiky sa tak dostane do súladu s najnovšou prognózou Medzinárodného menového fondu (MMF). Ten dnes zlepšil odhad tohtoročného rastu nemeckej ekonomiky na 2 %. V budúcom roku očakáva rast na úrovni 1,8 %.