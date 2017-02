Nemecká ekonomika v 4. kvartáli zrýchlila

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tempo rastu inflácie v Nemecku sa v januári zrýchlilo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wiesbaden 14. februára (TASR) - Tempo rastu nemeckej ekonomiky sa v 4. štvrťroku 2016 zrýchlilo vďaka väčšej súkromnej spotrebe a rozmachu v stavebníctve. Napriek tomu jej výkon sklamal analytikov, ktorí očakávali o niečo lepší výsledok. Informoval o tom spolkový štatistický úrad Destatis.Podľa najnovších štatistík sa hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka za tri mesiace do konca decembra 2016 zvýšil o 0,4 % v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, keď medzikvartálne vzrástol o 0,1 %. Analytici však predpovedali, že nemecký HDP v posledných troch mesiacoch roka stúpne o 0,5 %.V medziročnom porovnaní a po čistení od sezónnych vplyvov sa výkon nemeckej ekonomiky v období október-december 2016 zvýšil o 1,7 % rovnako ako v predchádzajúcich troch mesiacoch. Aj v tomto prípade analytici očakávali lepší výsledok, a to nárast HDP o 1,8 %.Na sezónne neupravenej báze sa tempo rastu HDP v posledných troch mesiacoch minulého roka spomalilo na 1,2 % z 1,5 % v predchádzajúcom kvartáli.Za celý rok 2016 sa výkon nemeckej ekonomiky zvýšil o 1,9 %. To je jej najlepší výsledok za päť rokov.Tempo rastu inflácie v Nemecku sa v januári zrýchlilo na najvyššiu úroveň za 4 roky a priblížilo sa tesne k cieľovej hranici Európskej centrálnej banky, ktorou je inflácia na úrovni 2 %. Vyplýva to zo spresnených údajov spolkového štatistického úradu Destatis.Podľa štatistík sa index spotrebiteľských cien v Nemecku v prvom mesiaci 2017 zvýšil medziročne o 1,9 % po decembrovom náraste o 1,7 %. Tento výsledok sa zhoduje s rýchlym odhadom.Januárová miera inflácie je zároveň najvyššia od júla 2013. Vyššiu infláciu malo Nemecko naposledy v decembri 2012, keď dosiahla 2 %. Štatistiky tiež ukázali, že samotné ceny energií v januári vyskočili až o 5,9 % a ceny potravín stúpli o 3,2 %.V medzimesačnom porovnaní sa však spotrebiteľské ceny v najväčšej ekonomike eurozóny v januári znížili, prvýkrát za deväť mesiacov, a to o 0,6 %. V decembri pritom vzrástli o 0,7 %. Aj tento výsledok sa zhoduje s rýchlym odhadom.Harmonizovaný index spotrebiteľských cien, ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, v prípade Nemecka v januári tiež vzrástol medziročne o 1,9 %, ale v medzimesačnom porovnaní klesol o 0,8 %.Analytici pozorne sledujú vývoj cien v Nemecku, pretože im signalizuje, ktorým smerom sa vydá inflácia v eurozóne.