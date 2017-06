Nemecká elektrizačná sieť sa v uplynulej zime dostávala blízko ku kola

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 12. júna (TASR) - Nemecká rozvodná elektrizačná sieť sa nachádza v povážlivom stave. Jej rozširovanie napreduje pomaly a krízových momentov v zimných mesiacoch pribúda.Spoločnosť Amprion, prevádzkovateľ siete, uviedol, že v minulej zime sa sieť viackrát nachádzala tesne pred kolapsom. „Stačilo veľmi málo a došlo by k jej úplnému zlyhaniu, takzvanému blackoutu,“ uviedol konateľ pre techniku firmy Klaus Kleinekorte. Príčin, prečo sa situácia od decembra do februára dostávala do kritickej situácie, bolo viac. Od siete sa nečakane odpojili francúzske a belgické jadrové elektrárne. Jedna vypadla aj v južnom Nemecku. V alpských nádržiach bol historicky nízky stav vody, čo obmedzilo činnosť hydroelektrární. Nad solárnymi parkmi viseli husté mraky. Vietor nad Severným morom i nad pevninou fúkal veľmi slabo.Elektrizačná sieť Amprionu sa v západnom Nemecku spája so sieťami Francúzska, Belgicka a Holandska. Nedostatok energie musel zvyšovať jej výrobou v lokálnych tepelných a plynových kapacitách. Amprionu sa zvýšili náklady o 20 miliónov eur.Keby sa muselo odpojiť hoci len jedno veľké vedenie v dôsledku preťaženia, celá sieť by sa zrútila ako domček z karát.Kleinekorte uviedol, že k dramatickej situácii došlo v dôsledku výnimočnej zhody nepriaznivých okolností. Nepredpokladá, že sa bude znovu opakovať. Ani Spolkovú agentúru pre riadenie elektrizačných sietí situácia mimoriadne neznepokojila. Nenariadila vytvoriť na zimu príslušné rezervy energetického výkonu.Situácia sa však zdramatizuje, keď sa v roku 2022 odpojí od siete aj posledná jadrová elektráreň v južnom Nemecku.Amprion od roku 2009 investoval do budovania elektrických vedení 3 miliardy eur. Do roku 2026 na ich rozvoj vyčlení ešte 6,5 miliardy eur. Doteraz ich rozšíril o 200 km, ďalších 200 km buduje a ešte 1000 km bude stavať.V Nemecku sú spolu s Amprionom štyri spoločnosti, ktoré sa starajú o transport elektrickej energie od výrobcov k spotrebiteľom.