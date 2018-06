Nemecká koaličná SPD nechce v spore o migrantov zostať bokom

Andrea Nahlesová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 18. júna (TASR) - Predsedníčka Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Andrea Nahlesová vyzvala v pondelok v Berlíne na rokovanie špičiek koaličných strán o utečeneckej politike, a to ešte pred blížiacim sa summitom Európskej únie, ktorý sa uskutoční v Bruseli v dňoch 28.-29. júna.Podľa jej názoru spor o azylovej politike medzi stranami únie CDU a CSU "poškodil kredit politiky v Nemecku a predovšetkým kredit Nemecka v Európe".Dosiahnutie dohody medzi CDU a CSU neznamená, ako zdôraznila Nahlesová, automatický súhlas sociálnych demokratov. "Ide o spoločné európske riešenie" a o to, "ako" odmietať (migrantov).Informovali o tom tlačová agentúra DPA a internetové vydanie denníka Bild.SPD by podľa ňou predloženého kompromisného návrhu chcela predvlani dohodnuté urýchlené azylové konanie uplatniť aj na prípady, na ktoré sa vzťahuje dublinská úprava. Žiadosti o azyl takýchto osôb by sa dali posúdiť v priebehu týždňa, aby bolo možné tieto osoby vrátiť do tých krajín Európskej únie, v ktorých boli registrované najskôr. Nahlesová vidí takýto postup ako rýchle a právne bezpečné riešenie, ktoré je v súlade s európskym právom.SPD chce vlastný plán prerokovať na zasadaní predsedníctva strany v pondelok večer.