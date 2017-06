Nemecká ministerka A. Nahlesová nepresadila reformu pracovného času

Nemecká ministerka práce a sociálnych vecí Andrea Nahlesová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 17. júna (TASR) - Nemeckej spolkovej ministerke práce Andrey Nahlesovej sa nepodarilo presadiť návrh zákona na veľkú reformu pracovného času. Predtým neuspela ani s návrhom, aby matky, ktoré sa starajú o deti v predškolskom veku, mohli pracovať na skrátený pracovný úväzok.Ministerka uviedla, že sa o návrhoch v spolkovej vláde ani nehlasovalo. Konštatovala, že možnosť predĺženia pracovnej zmeny na osem hodín malo vytvoriť vo firmách podmienky na ľahšie zvládnutie nastupujúcej digitalizácie.Strana Linke (Ľavica) privítala, že sa v ministerkiných experimentoch s pracovným časom zatiaľ nebude pokračovať. Hovorkyňa strany pre problematiku odborov Jutta Krellmannová uviedla, že sa nesmú robiť nijaké pokusy na úkor zdravia zamestnaných. Zákon o pracovnom čase je ochranným zákonom. Šéf nemeckej odborovej centrály DGB Reiner Hoffmann varoval pred prekročením dennej, zákonom stanovej dĺžky pracovného času.Ministerka Nahlesová vlani v novembri po mesiacoch rokovaní s podnikateľmi a ich združeniami zverejnila Bielu knihu prác 4.0. Hovorilo sa v nej o zmenách, ktoré prinesie štvrtá priemyselná revolúcia v oblasti práce. Nová doba by mala priniesť viaceré modely pracovného času, vrátane práce z domu.Zákon mal platiť dočasne dva roky. Skúška nových modelov sa mala spájať s podnikovými experimentálnymi dielňami. Potom by sa mali robiť dlhodobé zmeny v oblasti pracovného času.Ministerka však so spoločnosťou Deutsche Telekom dosiahla dohodu o novom modeli vzdelávania. Zamestnanci podľa neho budú pracovať na polovičný úväzok, aby sa mohli súčasne vzdelávať. Potom zložia záverečnú skúšku. Počas obdobia práce i vzdelávania budú dostávať 50 % mzdy za polovičný pracovný úväzok, 20 % im bude prispievať štát a 10 % im prilepší ešte zamestnávateľ. Celkovo tak budú mať 80 % mzdy. Ministerka Nahlesová je s týmto modelom práce i vzdelávania veľmi spokojná.Po nepodarených pokusoch vo vláde začať hlbokú reformu pracovného času uviedla, že problematike sa bude venovať vytrvalo, svojho zámeru sa nevzdáva.