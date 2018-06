Nemecká ministerka: Konanie Facebooku stále vyvoláva obavy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Luxemburg 4. júna (TASR) - Nemecká ministerka spravodlivosti Katarina Barleyová vyjadrila v pondelok pretrvávajúce obavy v súvislosti s prístupom sociálnej siete Facebook, ktorá podľa nej stále nepodnikla dostatočné kroky v záujme transparentnosti a ochrany osobných údajov užívateľov. Informovala o tom agentúra DPA.Ministerkino vyjadrenie zaznelo niekoľko mesiacov po vypuknutí škandálu okolo zneužitia osobných údajov približne 87 miliónov užívateľov Facebooku po celom svete.uviedla Barleyová pred dvojdňovým stretnutím ministrov členských štátov EÚ v Luxemburgu, na ktorom sa má hovoriť o tejto otázke.Od Facebooku pritom ministerka požaduje viac transparentnosti ohľadne toho, koho škandál zasiahol, ako aj prísnejšie pravidlá na identifikáciu zverejňovateľov internetového obsahu.Facebook 4. apríla priznal, že osobné dáta jeho miliónov užívateľov neoprávnene získala spoločnosť Cambridge Analytica. Tá ich následne mala použiť na ovplyvnenie britského referenda o brexite v roku 2016 i prezidentských volieb v USA v tom istom roku.Generálny riaditeľ spoločnosti Facebook Mark Zuckerberg sa v spojitosti so škandálom ospravedlnil pred poslancami Európskeho parlamentu aj amerického Kongresu. Tiež sa zaviazal, že Facebook bude v celosvetovom meradle uplatňovať opatrenia nového nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR), ktoré vstúpilo do platnosti 25. mája.dodala nemecká ministerka. Ako príklad uviedla to, žeFacebook svoju funkciu na rozpoznávanie tváre zaviedol v roku 2012, ale po vlne kritiky zo strany úradov i aktivistov bojujúcich za ochranu údajov tento prvok pre európskych užívateľov deaktivoval. V apríli tohto roku však túto funkciu pre užívateľov v Európe opäť sprístupnil.