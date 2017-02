Nemecká ministerka sa z Litvy musí vracať náhradným lietadlom

Ursula von der Leyenová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín/Vilnius 7. februára (TASR) - Neočakávaným problémom bola dnes vystavená nemecká ministerka obrany Ursula von der Leyenová pri ceste do pobaltskej republiky Litva, ktorej cieľom bola návšteva tamojšieho nemeckého kontingentu síl NATO.Moderné, avšak doteraz za problematické považované lietadlo typu A400M, ktoré ministerka využila dnes vôbec po prvý raz, totiž doletelo do Kaunasu, kde ostalo s poruchou motora. Ministerka sa tak na cestu do vlasti vydala s náhradným strojom typu Transall, ktorý má 50 rokov.Paradoxne, iba krátko pred poruchou stroja prenikli na verejnosť plány Bundeswehru využiť tento typ lietadiel vo väčšej miere, ako bolo doteraz plánované.