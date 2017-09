Nemecká mládež vo fiktívnych voľbách zvolila Merkelovej CDU

Nemecká kancelárka Angela Merkelová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 16. septembra (TASR) - Nemci mladší než 18 rokov sa mohli v piatok zúčastniť na fiktívnych parlamentných voľbách, ktoré usporiadali mládežnícke organizácie s cieľom zvýšiť politickú angažovanosť v danej vekovej kategórii. V súlade s výsledkami predvolebných prieskumov získala najvyššiu podporu Kresťanskodemokratická únia (CDU) pod vedením kancelárky Angely Merkelovej, informovala v noci nadnes agentúra DPA.Merkelovej konzervatívci získali od zúčastnených detí a mladistvých 28,37 percenta hlasov, zatiaľ čo konkurenční sociálni demokrati (SPD) zaostávajú so ziskom 19,87 percenta.Ako tretí sa v týchto výsledkoch umiestnili Zelení, ktorí dostali 16,67 percenta hlasov, čo je viac ako dvojnásobok oproti podpore v aktuálnych prieskumoch medzi dospelými osobami oprávnenými voliť.Ďalšími v poradí sú Ľavica (8,17 percenta), pravicovo-populistická Alternatíva pre Nemecko (6,78 percenta) a liberálna Slobodná demokratická strana (5,7 percenta).V rámci fiktívnych volieb mohli neplnoletí občania využiť 1600 "volebných miestností" v celom Nemecku. Pri predošlých parlamentných voľbách v roku 2013 sa zapojilo do takejto akcie približne 200.000 detí a mladistvých, zatiaľ čo tentoraz organizátori očakávali vyššiu účasť.Skutočné voľby do nemeckého Spolkového snemu sa budú konať 24. septembra. Podľa najnovšieho prieskumu verejnoprávnej televízie ZDF by mal Merkelovej kresťanskodemokratický blok poraziť sociálnych demokratov v pomere 36 ku 23 percentám, vyše tretina Nemcov však stále nie je rozhodnutá, koho bude voliť.