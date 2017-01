Nemecká polícia našla v opustenom kamióne 19 podchladených migrantov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 8. januára (TASR) - Nemecká federálna polícia uviedla, že na diaľničnom odpočívadle v Bavorsku objavila 19 podchladených migrantov, ktorých vodič zmizol a nechal celé hodiny mrznúť v nevykurovanej nákladnej časti kamióna.Migranti tam uviazli v čase, kedy vonku panoval 20-stupňový mráz.Podľa hovorcu polície Rainera Scharfa migranti, medzi ktorými bolo päť detí, napokon požiadali o pomoc ľudí na diaľničnom odpočívadle pri Brannenburgu a tí privolali políciu.Scharf povedal, že migranti nastúpili do kamióna v Taliansku, nemali u seba žiadne doklady a tvrdili, že pochádzajú zo Sýrie, Iraku a Iránu. Prevádzačom zaplatili od 500 do 800 eur za osobu a do Nemecka prišli, aby tam požiadali o azyl.Policajtom povedali, že vodič ušiel, keď kamión začal mať problémy s motorom.