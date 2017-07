Nemecká polícia pátra po mužovi, ktorý sotil turistku do koľajiska

Ilustračné foto. Foto: TASR - Daniel Veselský Foto: TASR - Daniel Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kolín nad Rýnom 25. júla (TASR) - Polícia v nemeckom Kolíne nad Rýnom pátra po neznámom mužovi vo veku asi 30 rokov, vysokom 175 centimetrov, a to v súvislosti s pokusom o vraždu, ktorého sa dopustil v pondelok v neskorých večerných hodinách na jednej zo staníc električkovej rýchlodráhy v centre spomínaného mesta.Podozrivý tam sedel najskôr na lavičke, ktorú opustil až v momente, keď do podzemnej stanice vchádzala súprava. Podišiel zozadu k nič netušiacej 18-ročnej turistke a sotil ju smerom do koľajiska. Dievča akoby zázrakom vyviazlo bez zranení, nespadlo totiž na koľaj. Prichádzajúca súprava sa tínedžerky na kraji nástupišťa síce dotkla, avšak nezranila ju.Informoval o tom dnes Západonemecký rozhlas (WDR).Páchateľovi sa z miesta činu podarilo ujsť.Policajti po ňom teraz intenzívne pátrajú a snažia sa zistiť viac tak zo záznamov bezpečnostných kamier, ako aj z výpovedí svedkov. Vyzvali navyše širokú verejnosť, aby pomohla svojimi informáciami a zverejnili aj opis oblečenia podozrivého v inkriminovanom čase.Doterajšie vyšetrovanie ukázalo, že sa obeť a dôvodne podozrivý zrejme vôbec nepoznali.