Nemecká polícia podnikla rozsiahlu operáciu proti skupine prevádzačov

Berlín/Lipsko 8. mája (TASR) - Stovky nemeckých policajtov sa v noci na utorok podieľali na rozsiahlej operácii v štyroch spolkových krajinách, zameranej proti skupine, ktorá nelegálne privádzala ľudí do Nemecka. S odvolaním sa na políciu o tom informovali agentúry AP a DPA.Členovia gangu sú podľa vyšetrovateľov podozriví, že privádzali prevažne moldavských občanov do Nemecka, aby tam ilegálne pracovali, a to za pomoci sfalšovaných rumunských dokladov totožnosti.Spolková polícia oznámila, že celkovo 800 policajtov prehľadalo 21 kancelárskych a bytových priestorov v Hamburgu, v Brémach, v Dolnom Sasku a v Sasku-Anhaltsku.Troch hlavných podozrivých - dvoch Nemcov a jedného Rusa vo veku 30-43 rokov - zadržali ešte v pondelok večer v Hamburgu, kde pri jednej z razií našli aj najmenej 35 nelegálnych imigrantov.Už dlhší čas vyšetrovaná skupina prevádzačov je zložená z najmenej ôsmich osôb a podľa polície do nej patria aj viacerí Ukrajinci. Niektorí podozriví zo Saska-Anhaltska sú okrem toho spojení s hnutím tzv. ríšskych občanov (Reichsbürger), ktorí neuznávajú existenciu spolkovej republiky v Nemecku.