Nemecká polícia prehľadala bytovku, kde u Tunisana našli ricín

Ilustračná snímka.

Kolín nad Rýnom 15. júna (TASR) - Nemecká polícia uskutočnila v piatok ďalšie prehliadky vo výškovej budove v Kolíne nad Rýnom, kde predtým v byte Tunisana podozrivého z úmyselnej výroby biologických zbraní zaistila toxickú látku ricín. Informoval o tom denník Bild na svojej internetovej stránke.Miestna polícia spolu s vyšetrovateľmi Spolkového kriminálneho úradu (BKA), pracovníkmi Inštitútu Roberta Kocha (RKI) a špeciálnou hasičskou jednotkou na boj proti biologickým a chemickým hrozbám sa touto akciou podľa Bildu zrejme snažila získať ďalšie dôkazy v prípade 29-ročného Sajfalláha Hammámího, ktorý sa v súčasnosti nachádza vo vyšetrovacej väzbe. Denník uviedol, že policajti prehľadávali byty, do ktorých mal mať Tunisan prístup. Podzemnú garáž pod komplexom úrady uzavreli.Hovorca spolkovej generálnej prokuratúry pre Bild potvrdil, že celkovo bolo prehľadaných osem bytov.Tunisan je podozrivý z úmyselnej produkcie biologických zbraní. Indície, že by plánoval konkrétny útok alebo bol členom niektorej z teroristických organizácií, vyšetrovatelia však zatiaľ nemajú.Podľa spolkovej prokuratúry si Hammámí, ktorý prišiel do Nemecka v roku 2016. Pozornosť na seba upriamil nákupmi na webe, keď si objednal 1000 semienok ricínu obyčajného a chemikáliu, s pomocou ktorej sa dá zo semien získavať jed. Kúpil si aj elektrický mlynček na kávu.