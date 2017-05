Nemecká polícia prepustila Sýrčana, ktorý mal plánovať útok

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 31. mája (TASR) - Nemecká polícia prepustila z vyšetrovacej väzby 17-ročného Sýrčana, ktorého v utorok zadržali pre podozrenie z plánovania samovražedného útoku v Berlíne.Prokuratúra v Postupime dnes oznámila, že v prípade Nidala A. nejestvuje dostatok dôkazov, aby ho mohli naďalej zadržiavať. Tínedžera vzali do väzby v utorok príslušníci špeciálnych zložiek v okrese Uckermark ležiacom severovýchodne od Berlína. Mladík pri zatýkaní nekládol odpor.Sýrčan Nidal A. mal svojej matke prostredníctvom textovej služby Whatsapp zaslať správu na rozlúčku, ktorá evidentne odkazovala na teroristický plán. Agentúra DPA však s odvolaním sa na zdroje z prostredia vyšetrovania napísala, že odkaz bol nesprávne preložený.Ministerstvo vnútra ešte v utorok upozornilo, že v tomto prípade okamžitý útok nehrozil. Úrady však z veľkej opatrnosti zasiahli v skorom štádiu vyšetrovania.Nidal A. mal podľa vyšetrovateľov pricestovať do Nemecka ako migrant v roku 2015. Od roku 2016 žil v utečeneckej ubytovni pre neplnoletých bez sprievodu dospelých v okrese Uckermark.Nemecko sa nachádza v stave vysokej pohotovosti od decembrového útoku kamiónom na vianočné trhy v Berlíne. K útoku, ktorý neprežilo 12 ľudí, sa neskôr prihlásila džihádistická skupina Islamský štát (IS).