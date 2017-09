Nemecká prokuratúra požaduje uväznenie dvoch islamistov zo Sýrie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 8. septembra (TASR) - Nemecká spolková prokuratúra žiada v procese s dvoma islamistami zo Sýrie na Vrchnom krajinskom súde v Mníchove niekoľkoročné tresty väzenia.Jej predstaviteľ navrhol dnes v súdnej sieni štyri roky väzenia pre 25-ročného Kamela T. a dva roky odňatia slobody nepodmienečne pre 23-ročného Azada R. za členstvo v zahraničnej teroristickej organizácii a porušenie platnej nemeckej zbrojnej legislatívy, informuje agentúra DPA.Vzhľadom na skutočnosť, že mladší z dvojice mal v čase spáchania trestnej činnosti 19 rokov, prichádza do úvahy i jeho odsúdenie na základe mládežníckeho trestného práva, ktoré by umožnilo i podmienečný odklad výkonu trestu.Obaja obžalovaní mali v občianskej vojne v Sýrii bojovať v radoch povstalcov z islamistickej teroristickej organizácie Islamské hnutie slobodných mužov Levanty (Ahrar aš-Šám), pričom boli od augusta 2013 do apríla 2014 nasadení v okolí Aleppa.Mladší z dvojice tam utrpel v bojoch zranenia, v dôsledku ktorých zostane ochrnutý do konca života. Jeho starší priateľ sa o neho postaral a spoločne sa zrejme cez Balkán dostali až do Nemecka. Vynesenie rozsudku sa očakáva 19. septembra.