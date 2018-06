Nemecká prokuratúra žiada vydať Puigdemonta Španielsku

Na archívnej snímke Carles Puigdemont. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Schleswig 1. júna (TASR) - Generálna prokuratúra nemeckej spolkovej krajiny Šlezvicko-Holštajnsko požiadala tamojší najvyšší krajinský súd, aby umožnil vydanie bývalého katalánskeho premiéra Carlesa Puigdemonta do Španielska. Zároveň požiadala o jeho opätovné vzatie do vydávacej väzby, informovala agentúra DPA.Zatiaľ nie je známe, kedy súd o žiadosti prokuratúry rozhodne. Prokuratúra ju zdôvodnila okrem iného rizikom úteku Puigdemonta.Carles Puigdemont sa momentálne zdržiava v Berlíne. Zadržali ho v Šlezvicku-Holštajnsku 25. marca, keď prekročil hranicu z Dánska. Vracal sa autom z návštevy Škandinávie do Belgicka, kam sa uchýlil po zosadení svojej vlády.Španielsko vydalo európsky zatýkací rozkaz na Puigdemonta a žiadosť o jeho vydanie pre obvinenia zo vzbury a sprenevery štátnych financií. Obvinenia súvisia s nezákonným referendom o nezávislosti Katalánska od Španielska, ktoré sa konalo vlani v októbri.Puigdemonta prepustili z väzby v Nemecku 6. apríla, keď tamojší súd dospel k názoru, že politik nemôže byť vydaný do Španielska pre obvinenie zo vzbury. Miestna prokuratúra však minulý týždeň uviedla, že nové informácie poskytnuté španielskymi úradmi naznačujú, že to bude možné. Požiadala preto o opätovné zatknutie Puigdemonta a jeho umiestnenie do väzby.Krajinský súd v meste Schleswig v spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko však túto žiadosť zamietol.