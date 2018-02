Nemecká spravodajská služba sa podieľa na protidžihádistickej operácii

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 3. februára (TASR) - Nemecká Spolková spravodajská služba (BND) sa v rámci boja proti teroristom z teroristickej organizácie Islamský štát (IS) podieľa na tajnej operácii pod vedením amerických kolegov a za účasti 21 ďalších štátov s krycím názvom Gallant Phoenix.Informoval o tom spravodajský týždenník Der Spiegel s odvolaním sa na obsah dôvernej odpovede spolkovej vlády frakcii opozičnej parlamentnej strany Ľavica.Utajená jednotka, ktorú z leteckej základne v Jordánsku riadi americké Spojené veliteľstvo pre špeciálne operácie, podľa rovnakého zdroja zhromažďuje informácie o bojovníkoch IS v Sýrii a Iraku. Vyhodnocuje pri tom obsah dokumentov, nosičov údajov, DNA stopy a odtlačky prstov, ktoré v niekdajších baštách IS zaistili príslušníci jednotiek osobitého určenia.Nemecká zahraničná spravodajská služba, ako aj armáda sa domnievajú, že táto spolupráca je potrebná na odvrátenie teroristického nebezpečenstva, ktoré predstavujú navrátilci z IS. Nemecko sprvoti účasť na projekte odmietlo z obáv, že by USA mohli použiť získané informácie na vojenské údery proti nemeckým džihádistom.K informáciám spomínaného magazínu sa nechceli vyjadriť ani spolková vláda v Berlíne, ani BND.Ako je známe, smerom do Sýrie a Iraku vycestovalo v priebehu uplynulých rokov okolo 950 islamistov z Nemecka so zámerom pripojiť sa tam k džihádistom z IS. Najmenej 145 z nich je medzičasom po smrti. V Nemecku monitorujú bezpečnostné zložky v súčasnosti 705 ľudí vnímaných ako potenciálne ohrozenie národnej bezpečnosti, čo predstavuje viac ako päťnásobok oproti údajom z roku 2013. Ide o osoby, u ktorých kompetentní nevylučujú ochotu spáchať teroristický útok.