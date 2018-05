Nemecká vláda dala Daimleru dva týždne, aby objasnil emisný škandál

Na snímke výrobná hala v novom závode nemeckej automobilky Daimler-Benz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 28. mája (TASR) - Nemecká vláda dala Daimleru dva týždne na to, aby objasnil rozsah potenciálnych manipulácií s emisiami vo vozidlách koncernu. Daimler, ktorému patrí automobilka Mercedes-Benz, má zistiť presný počet áut, v ktorých bola použitá podozrivá technológia na manipuláciu s emisiami, uviedol v pondelok minister dopravy Andreas Scheuer po stretnutí so šéfom Daimleru Dieterom Zetschem na svojom ministerstve v Berlíne. Scheuer dodal, že sa opäť stretnú o 14 dní a očakáva konkrétne výsledky.Spolkový úrad pre motorové vozidlá KBA minulý týždeň zistil, že vo vanoch Mercedes-Benz Vito bola použitá technológia na manipuláciu s emisiami, ktorá umožňuje vypnutie alebo obmedzenie kontroly emisií, keď vozidlo nie je testované, čo umožňuje klamanie na emisných testoch.Úrad minulý týždeň vo štvrtok (24.5.) nariadil zvolanie vanov Mercedes Vito s 1,6-litrovým dieselovým motorom plniacim normu Euro 6. Týka sa to asi 4900 vozidiel po celom svete. V piatok (25.5.) však vyšlo najavo, že škandál sa môže dotknúť až 120.000 dieselových áut Daimleru.Daimler vo štvrtok napadol zistenia KBA a uviedol, že v prípade potreby sa odvolá na súd. Tvrdí, že technológia, ktorej sa spor týka, je súčasťou komplexného systému kontroly emisií v rozdielnych podmienkach. Koncern však dodal, že spolupracuje s KBA.