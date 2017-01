Nemecká vláda mieni presadiť viacero opatrení v rámci prevencie teroru

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 10. januára (TASR) - Nemeckí spolkoví ministri vnútra a spravodlivosti Thomas de Maiziere a Heiko Maas sa zhodli dnes na nutnosti vyvodiť legislatívne dôsledky z decembrového teroristického útoku na jeden z berlínskych vianočných trhov, pri ktorom zahynulo 12 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia.Medzi hlavné body, v ktorých dospeli ku konsenzu a o ktorých dnes informovali v Berlíne, patrí uľahčenie uvalenia vyhosťovacej väzby zavedením dôvodov, ako je vážne ohrozenie bezpečnosti alebo nebezpečenstvo terorizmu. Trvanie takejto väzby môže v budúcnosti presiahnuť aj tri mesiace, ak krajiny pôvodu zadržaných nevystavia v tejto lehote potrebné dokumenty.V budúcnosti by tiež malo byť možné elektronicky monitorovať pohyb cudzincov, ktorí sú povinní opustiť Nemecko, ak predstavujú hrozbu pre verejnú bezpečnosť.Aj v zákone o Spolkovej spravodajskej službe by malo dôjsť k zmene umožňujúcej využívanie tzv. elektronických náramkov na sledovanie osôb registrovaných medzi tými, ktorí predstavujú potenciálnu hrozbu pre krajinu. Vzhľadom na krajinské právomoci pri sledovaní väčšiny potenciálnych teroristov by sa mali zmeniť aj krajinské policajné zákony.Ak by rokovania s krajinami pôvodu vyhosťovaných osôb o ich vrátení uviazli v slepej uličke, mal by Berlín zvážiť aj rozvojovú pomoc alebo pravidlá platné vo vízovom styku.Žiadatelia o azyl, ktorí neprezradia úradom svoju skutočnú totožnosť, by mali rátať v budúcnosti s prísnejšími podmienkami dohľadu, ktorých porušenie by bolo trestné.Zadržiavanie cudzincov pred vycestovaním by sa malo predĺžiť z doterajších štyroch na desať dní.Ráta sa aj s rozšírením preventívnych opatrení proti extrémizmu a islamistickej radikalizácii. Na európskej úrovni by malo dôjsť k zlepšeniu výmeny informácií medzi kompetentnými orgánmi.Obaja nemeckí ministri sa dnes zhodli, že tento rozsiahly balík opatrení je realizovateľný v praxi v priebehu niekoľkých týždňov.