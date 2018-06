Nemecká vláda nariadila Daimleru zvolať do servisov 238.000 áut

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 11. júna (TASR) - Nemecká vláda nariadila výrobcovi automobilov Daimler ihneď zvolať do servisov po celej krajine 238.000 vozidiel vybavených softvérom, ktorý za určitých podmienok vypne kontrolu emisií. Oznámil to v pondelok minister dopravy Andreas Scheuer po stretnutí s generálnym riaditeľom automobilky Dieterom Zetschem.Scheuer povedal, že Daimler je ochotnýs vládou aMedzi dotknuté vozidlá patria dodávky Mercedes-Benz Vito a modely Mercedes GLC 220d a C220d. Minister dodal, že v Európe sa tento problém týka približne 774.000 vozidiel.S emisným škandálom zápasí nemecký automobilový priemysel od septembra 2015, keď sa koncern Volkswagen po obvinení americkými úradmi priznal, že do mnohých naftových áut namontoval softvér, ktorý umožňoval počas testov maskovať skutočné hodnoty oxidov dusíka. Kauza, ktorá sa stala známa ako "dieselgate," stála Volkswagen okolo 30 miliárd USD (25,44 miliardy eur) na pokutách a nákladoch na kompenzácie.