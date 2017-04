Nemecká vláda očakáva vyšší rast ekonomiky tento aj budúci rok

Nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel (vľavo) a ministerka hospodárstva Brigitte Zypriesová, ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 26. apríla (TASR) - Nemecká vláda dnes revidovala odhad rastu nemeckej ekonomiky v tomto aj budúcom roku smerom nahor. Dôvodom je priaznivá situácia na trhu práce a solídny domáci dopyt, ktoré dokážu kompenzovať vplyv globálnych neistôt na najväčšiu ekonomiku Európskej únie.Ekonomika Nemecka by tento rok mala vzrásť o 1,5 % a na budúci rok by sa rast mal zrýchliť na 1,6 %, uviedla dnes ministerka hospodárstva Brigitte Zypriesová. V predchádzajúcej prognóze z januára tohto roka vláda uvádzala tohtoročný rast na úrovni 1,4 % a v roku 2018 na úrovni 1,5 %.povedala Zypriesová. Poukázala pritom aj na dobrú situáciu na pracovnom trhu.Vláda zároveň očakáva rast exportu a mierne zvýšenie firemných investícií. Súbežne počíta s ďalším poklesom nezamestnanosti a postupným rastom miezd, čo by malo podporiť výdavky spotrebiteľov.