Nemecká vláda odobrila viac vojakov v Mali aj predĺženie misie v Iraku

Berlín 11. januára (TASR) - Nemecko plánuje posilniť počet vojakov vyslaných do západoafrického Mali a zároveň sa chce viac zapojiť do medzinárodného ťaženia proti militantnej organizácii Islamský štát (IS) na severe Iraku.Vládny kabinet kancelárky Angely Merkelovej sa dnes dohodol na tom, že zvýši počet svojich vojakov pôsobiacich v Mali v rámci mierovej misie OSN známej ako MINUSMA z aktuálnych 530 na 1000.Vláda zároveň odsúhlasila aj predĺženie mandátu tamojšej misie o ďalší rok a odobrila tiež zvýšenie počtu do nej nasadených vrtuľníkov, ktoré nahradia tie, čo z krajiny naopak stiahne Holandsko. Rozhodnutie síce ešte musí schváliť parlament (Bundestag), to by však malo byť len formalitou. MINUSMA je považovaná za najnebezpečnejšiu misiu tzv. modrých prílb.Nemecká vláda dnes zároveň na stretnutí v Berlíne schválila predĺženie výcvikovej misie na severe Iraku, kde vojaci nemeckej armády (Bundeswehr) pomáhajú s výcvikom kurdských jednotiek bojujúcich proti Islamskému štátu.