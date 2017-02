Nemecká vláda schválila elektronické náramky pre islamistov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 1. februára (TASR) - Nemecké orgány získajú možnosť využívať tzv. elektronické náramky na sledovanie islamských radikálov, ktorí sú hrozbou pre spoločnosť a mohli by kedykoľvek zaútočiť. Príslušné zmeny v zákone upravujúcom činnosť Spolkového kriminálneho úradu (BKA) schválila dnes nemecká vláda na zasadnutí v Berlíne.Nemecký minister vnútra Thomas de Maiziere a minister spravodlivosti Heiko Maas sa pred niekoľkými týždňami dohodli na zjednodušení podmienok sledovania pohybu odsúdených zločincov a "ohrozovačov" v rámci súboru opatrení prijímaných v dôsledku decembrového teroristického útoku na vianočné trhy v Berlíne.Satelitný systém určovania polohy umožní vyhlásiť poplach v prípadoch, keď osoba s elektronickým náramkom na nohe napríklad opustí stanovenú oblasť alebo sa priblíži k "zakázaným" miestam. Pracovník sledovacieho strediska sa následne pokúsi telefonicky spojiť s nositeľom náramku a pokiaľ sa neohlási, vyšle k nemu policajtov, aby ho zastavili.Spolková vláda zároveň schválila i ďalšie "vylepšenia" zákona o BKA. Niektoré z rozsiahlych právomocí tohto orgánu v oblasti ochrany pred terorizmom totiž vlani v apríli označil súd za protiústavné.Terorista tuniského pôvodu Anis Amri vrazil 19. decembra uneseným kamiónom do areálu vianočných trhov v berlínskej časti Charlottenburg. Jeho útok si vyžiadal 12 mŕtvych a vyše 50 zranených. Amriho mali ako neúspešného žiadateľa o azyl vrátiť naspäť do Tuniska, vzhľadom na chýbajúce doklady to však nebolo možné. Nemecké orgány ho pritom evidovali ako nebezpečnú osobu.