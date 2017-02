Nemecká výletná loď zachraňovala rybárov v Pacifiku, 3 dni nemali vodu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wellington/Berlín 4. februára (TASR) - Šesť rybárov zo súostrovia Tonga v južnom Pacifiku, ktorí sa ocitli asi 400 km od pevniny v ohrození života, sa podarilo dnes zachrániť vďaka spolupráci novozélandských záchranárov a posádky nemeckej výletnej lode Albatros.Plavidlo zmenilo na základe núdzového signálu z rybárskej lode kurz, aby sa po vyše deviatich hodinách dostalo do lokality, v ktorej sa nachádzali rybári - už tri dni bez pitnej vody. Ohrození by sa navyše v priebehu niekoľkých hodín boli museli prizerať potopeniu ich havarovanej lode.Vyplýva to z informácií, ktoré prinieslo internetové vydanie denníka Bild.Rybársku loď predtým lokalizovalo novozélandské letectvo, tamojší záchranári koordinovali samotnú záchrannú akciu. Ich šéf Ramon Davis konštatoval, že išlo o skutočne životunebezpečnú situáciu.