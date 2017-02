Nemecké a britské úrady uskutočnili razie proti prívržencom islamistov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 8. februára (TASR) - Nemecké a britské úrady vykonali dnes v Nemecku razie zamerané proti prívržencom islamistickej skupiny Džabhat Fath aš-Šám, ktorá je napojená na teroristickú sieť al-Káida. Informovala o tom prokuratúra v Karlsruhe.Bližšie informácie o tom, kde sa razie uskutočnili, ani to, akú úlohu pri nich zohrala Británia, prokuratúra neuviedla. Džabhat Fath aš-Šám bol predtým známy pod názvom Front an-Nusra.Vyšetrovanie sa sústreďuje na dvoch mužov, ktorí sú podozriví z toho, že pre islamistov zbierali finančné prostriedky a organizovali konvoje s materiálnou pomocou. Obaja údajne dopravovali do Sýrie sanitky, lieky, zdravotnícke pomôcky a potraviny.Podľa prokuratúry v Karlsruhe jednu z organizácií, ktorá pomáhala zabezpečovať dodávky pomoci pre sýrskych militantov, monitoruje Spolkový úrad pre ochranu ústavy (BfV) pre podozrenie z radikalizovania moslimov - najmä tých, ktorí do Nemecka prišli ako utečenci.