Berlín 11. septembra (TASR) - Nesolventné nemecké aerolínie Air Berlin pokračujú v rušení diaľkových letov. Najnovšie sa spoločnosť rozhodla zrušiť lety z Düsseldorfu do Karibskej oblasti.Spoločnosť Air Berlin dnes oznámila, že diaľkové lety z Düsseldorfu do Mexika, na Kubu, do Dominikánskej republiky a na Antily ukončí k 25. septembru. Okrem toho ukončí aj lety z Düsseldorfu do Bostonu a z Berlína do miest Los Angeles a San Francisco. Ruší aj diaľkové lety z Berlína do New Yorku a Miami a z Düsseldorfu do Orlanda.Podľa zdrojov z leteckého sektora pristúpili aerolínie Air Berlin k rušeniu diaľkových letov po tom, ako ich lízingová spoločnosť požiadala, aby jej lietadlá A330, ktoré nemecké aerolínie využívali na diaľkové lety, vrátili späť.Firma podala žiadosť o ochranu pred veriteľmi v polovici augusta po tom, ako jej kľúčový akcionár Etihad Airways oznámil, že ju po rokoch strát už dotovať nebude. Zatiaľ funguje vďaka vládnemu preklenovaciemu úveru vo výške 150 miliónov eur.Záujemcovia o aktíva Air Berlin musia svoje ponuky predložiť do 15. septembra. O osude spoločnosti by sa malo následne rozhodnúť do týždňa, teda ešte pred parlamentnými voľbami v Nemecku, ktoré sa budú konať 24. septembra.Najväčšie šance na získanie väčšiny aktív Air Berlin má najväčšia nemecká letecká spoločnosť Lufthansa. Tá má záujem o 90 zo 140 lietadiel Air Berlin. K ďalším záujemcom patrí napríklad spoločnosť Condor, ktorá patrí cestovnej kancelárii Thomas Cook. Tá má podľa informovaných zdrojov záujem o niektoré aktíva Air Berlin a britská easyJet sa podľa médií zasa zaujíma o 40 lietadiel.Najnovšie do hry vstúpil nemecký investor Hans Rudolf Wöhrl. Ten ponúkol za Air Berlin 500 miliónov eur, pričom chce, aby sa aerolínie predávali vcelku. Wöhrl už vyzval ďalších záujemcov, vrátane Lufthansy, firmy Condor či bývalého rakúskeho pretekára Formuly 1 Nikiho Laudu, aby sa k jeho ponuke pridali. K jeho ponuke sa však nikto nepripojil. Lufthansa, ako aj Niki Lauda sa k výzve odmietli vyjadriť a čo sa týka firmy Condor, zdroj blízky informáciám uviedol, že spoločnosť sa sústreďuje na vlastnú ponuku.Začiatkom septembra prejavil záujem o Air Berlin aj iný nemecký podnikateľ Alexander Skora, ktorý však plánoval prevziať len niektoré linky do dovolenkových destinácií. Nakoniec sa rozhodol, že sa o aktíva Air Berlin uchádzať nebude.