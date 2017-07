Nemecké automobilky podozrievajú z kartelu,ktorý založili v 90. rokoch

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 21. júla (TASR) - Nemecké automobilky už v 90. rokoch uzatvorili tajné dohody týkajúce sa technológií, nákladov, dodávateľov, a dokonca aj emisných systémov dieselových vozidiel. Dokazuje to dobrovoľné priznanie Volkswagenu, ktoré podľa informácií nemeckého časopisu Der Spiegel koncern poskytol protimonopolným úradom. Mohlo by tak ísť o jeden z najväčších prípadov nelegálneho kartelu v nemeckej hospodárskej histórii.Podľa tohto dokumentu sa na dohodách podieľali všetky veľké nemecké automobilky: okrem VW to mali byť aj Audi, Porsche, BMW a Daimler. Od 90. rokov sa na tom malo podieľať vyše 200 zamestnancov spomínaných spoločností vo viac než 60 pracovných skupinách. Týmto spôsobom tak automobilky cielene zlikvidovali hospodársku súťaž.Ako najzávažnejší uvádza Spiegel dohodu o systémoch čistenia výfukových plynov dieselových vozidiel, čo položilo základ pre súčasnú aféru. Na množstve stretnutí sa zúčastnení dohadovali o veľkosti nádrže pre aditívum AdBlue, ktoré obsahuje močovinu a vďaka tomu dokáže rozkladať oxidy dusíka na vodu a neškodný dusík. Veľké nádrže by boli drahé, preto sa automobilky dohodli na menších. Tie však postupne prestali stačiť na čistenie výfukových plynov a k slovu prišli rôzne triky.Pracovné skupiny, ktoré sa často prezývalis poukazom na počet zúčastnených automobiliek, rokovali aj o rôznych technických detailoch, napríklad strechách kabrioletov, výbere dodávateľov či určovaní nákladov na montážne diely.Protimonopolné úrady odhalili prvé náznaky kartelu vlani v lete, keď počas vyšetrovania oceliarskeho kartelu prehľadali aj kancelárie vo VW. Išlo v podstate o neplánovaný. VW len dva týždne po tom podal dobrovoľné priznanie, v ktorom poukazuje na podozrenie, že aj jeho koncernové dcéry Audi a Porsche sa dopustili konania v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže. Podľa Spiegelu dobrovoľné priznanie podal aj Daimler, jeho obsah však neuvádza. Koncerny sa týmto spôsobom snažili vyhnúť možným sankciám. K správe Spiegelu sa odmietli vyjadriť.