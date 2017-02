Nemecké diskonty Aldi a Lidl expandujú v Británii

Ilustračná snímka

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 8. februára (TASR) - Nemeckým diskontným predajcom potravín Aldi a Lidl sa v Británii naďalej darí a zvyšujú tu svoje trhové podiely.Aldi sa so 6,2-% podielom prvýkrát stal piatym najväčším obchodným reťazcom vo Veľkej Británii, uviedla poradenská firma Kantar Worldpanel. Nemecký reťazec sa tak už pomaly blíži k najväčším štyrom supermarketom v Británii.Aldi z hľadiska trhového podielu za tri mesiace od novembra do januára predstihol konkurenčný reťazec Co-op, ktorý so 6-% podielom klesol na šieste miesto. Tržby Aldi medziročne vyskočili o 12,4 %. Trhový podiel obchodu Lidl dosiahol 4,5 % a bol ôsmy najväčší. Najväčším supermarketom v Británii je Tesco.