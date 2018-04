Nemecké firmy čoraz ťažšie hľadajú zamestnancov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Mníchov 26. apríla (TASR) - Nemecké firmy majú čoraz väčší problém nájsť zamestnancov. To je aj jeden z dôvodov, prečo menej firiem v najväčšej európskej ekonomike plánuje prijať nových ľudí.Index zamestnanosti mníchovského inštitútu Ifo v apríli klesol na 103,3 bodu zo 103,9 bodu v marci.Zdá sa, že prudký boom na nemeckom pracovnom trhu sa v posledných mesiacoch ochladil. Jedným z dôvodov sú aj narastajúce ťažkosti firiem so zháňaním kvalifikovaných zamestnancov na obsadenie voľných pracovných miest.Indikátor zamestnanosti sa v apríli mierne zvýšil vo výrobnom sektore a v obchode. Naopak, v sektore služieb prudko klesol, dynamika zamestnanosti v sektore však podľa inštitútu Ifo zostáva pozitívna. To isté platí aj pre stavebníctvo.