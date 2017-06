Nemecké firmy majú obavy z Trumpa

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín/New York 4. júna (TASR) - Činy prezidenta USA Donalda Trumpa vzbudzujú obavy nemeckých firiem.Obavy, ktoré vyvolal svojím oznámením, že USA odstupujú od parížskej klimatickej dohody, majú viacej rovín. Jedným z rizík je zníženie konkurencieschopnosti nemeckých a ďalších neamerických firiem. Nemecké firmy a podnikateľskí lídri sa tiež boja zvýšenia mnohých nerovnováh v globálnej ekonomike a pribrzdenia trendu smerom k ekologickým technológiám.Nemecké firmy však nie sú samé. Proti Trumpovi sa nepokryte postavili aj šéfovia mnohých veľkých amerických firiem, ako sú napríklad Apple, Facebook, Tesla alebo Goldman Sachs.Ozvali sa však aj hlasy, ktoré sa snažia tlmiť rozruch. Trumpovo odmietnutie parížskej klimatickej dohody je podľa mnohých expertov len vyhlásením a ničím viac, ako uviedol šéf nemeckého obchodného zväzu BGA Anton Börner. Realizácia odstúpenia USA od klimatickej dohody bude trvať minimálne do roku 2020. "" Podobný názor má aj šéf zväzu nemeckého automobilového priemyslu VDA Matthias Wissmann, ktorý požaduje zachovanie "".Odstúpenia USA od klimatickej dohody by sa dotklo nemeckých firiem, ak by konkurenti z USA nemuseli plniť nákladné ekologické predpisy. AKO uviedol šéf nemeckej priemyselnej a obchodnej komory DIHK Eric Schweitzer, ochrana klímy je konkurenčne neutrálna len v prípade, ak ju spoločne presadzujú všetky štáty. Z krátkodobého hľadiska to však zreje nebude mať žiaden vplyv na nemecké firmy, keďže prípadné vystúpenie bude účinné až o niekoľko rokov a mnohí pochybujú, že Trump tak dlho vydrží vo svojom úrade.Ďalšou obavou je, že by sa pre nemecké firmy sprísnili ciele v oblasti znižovanie emisií škodlivých látok, aby sa vykompenzoval príspevok USA. Predtým varuje viacero lídrov nemeckého priemyslu, čo však odmietla aj nemecká vláda.Akútnym nebezpečenstvom však je, že odstúpenie od klimatickej dohody ešte viac zintenzívni neistoty v globálnej ekonomike spojené s nástupom Donalda Trumpa. Pokles dôvery, dôveryhodnosti a predvídateľnosti môžu totiž napáchať obrovské škody.