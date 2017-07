Nemecké firmy pokračujú v rokovaniach s Čínou

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Berlín 16. júla (TASR) - Nemecká vláda tento týždeň sprísnila investičné pravidlá, aby ochránila strategicky dôležité priemyselné odvetvia. Niekoľko nemeckých spoločností napriek tomu pokračuje v rokovaniach s potenciálnymi kupcami z Číny.Cieľom nových pravidiel je zabrániť, aby firmy, ktoré nie sú z Európskej únie (EÚ), získali nemecké know-how a ovládli strategicky dôležité podniky. Najväčšie obavy vyvolávajú najmä investori z Číny.Nemecko sa tak stalo prvou krajinou Európskej únie, ktorá sprísnila pravidlá pre prevzatie firiem po sérii obchodov, ktoré otvorili čínskym investorom prístup k nemeckým technológiám a odborným znalostiam.Nové predpisy umožnia nemeckej vláde zablokovať prevzatie, ak existuje riziko, že sa dôležité technológie "stratia" v zahraničí. Pravidlá nemusí schvaľovať parlament, takže by mali čoskoro vstúpiť do platnosti.Aktuálne rokujú s potenciálnymi čínskymi kupcami štyri nemecké firmy z rôznych odvetví, od cateringu po automobilový priemysel: FFT, Eisenmann, ZF Body Control a Eissmann Automotive. Ani jedna z nich však neočakáva "politické zásahy".uviedol bankár oboznámený s rokovaniami. Podľa neho, ak by štát začal zasahovať do týchto druhov obchodov, bol by to koniec obchodovania v Nemecku.FFT, výrobca zariadení pre automobilky, ktorý vlastní súkromná finančná spoločnosť Atona, prilákala v prvom kole ponúk viacerých čínskych investorov, napríklad Shanghai Electric.Rodinná lakovacia firma Eisenmann eviduje dvoch čínskych záujemcov, ktorí sa prebojovali do záverečného kola.Aj ZF Friedrichshafen je tiež v záverečných fázach rozhovorov s jedným čínskym uchádzačom o predaji svojej americkej dcéry Body Controls, podľa zdrojov oboznámených so situáciou.A nemecký výrobca automobilových interiérov Eissmann Automotive, ktorý predáva spoločnosť Lazard, prilákal rad čínskych firiem.Podľa nových pravidiel pri ponuke na prevzatie minimálne 25-% podielu v nemeckej spoločnosti investormi z krajín mimo EÚ alebo z Európskeho združenia voľného obchodu, bude potrebné vyhodnotiť, či tento obchod nepredstavuje riziko pre verejnú politiku a národnú bezpečnosť. A to najmä v prípadoch, ak budú zahraničné investície smerovať do citlivých oblastí z hľadiska bezpečnosti, ako sú zbrojárstvo alebo krypto-technológie.