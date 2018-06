Nemecké koaličné strany nenašli riešenie v spore o azylovú politiku

Angela Merkelová, archívna snímka.. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 27. júna (TASR) - Konzervatívne strany nemeckej vládnej koalície nedospeli k vyriešeniu sporu o azylovej politike ani po štyroch hodinách nočných rokovaní. Potrebné sú ďalšie diskusie, povedal v stredu podľa agentúry Reuters poslanec Volker Kauder z Kresťanskodemokratickej únie (CDU) kancelárky Angely Merkelovej.Na otázku, či traja koaliční partneri už vyriešili spor, ktorý ohrozuje Merkelovej vládu, Kauder pre nemeckú televíziu povedal:dodal.Kresťanskosociálna únia Bavorska (CSU), ktorá v súvislosti so sporom o azylovú politiku destabilizovala Merkelovej koalíciu, medzitým podľa agentúry Reuters oznámila, že na budúci týždeň chce zaviesť prísnejšie kontroly migrantov na hraniciach.povedal šéf parlamentnej frakcie CSU Alexander Dobrindt v stredu pre nemeckú televíziu.CSU podľa neho čaká, či sa Merkelová, ktorá je proti prísnejším kontrolám na hraniciach a požaduje európske riešenie, vráti zo summitu EÚ koncom tohto týždňa s dohodou o utečeneckej politike. Dobrindt podotkol, že časový plán je jasný.vyhlásil.Minister vnútra a predseda CSU Horst Seehofer totiž dal kancelárke Merkelovej čas do konca júna, aby našla s partnermi v EÚ riešenia sporu okolo azylovej politiky. V opačnom prípade chce jednostranne nariadiť nevpúšťanie určitých skupín migrantov do Nemecka.Bavorská CSU sa momentálne snaží ukázať tvrdý postoj k migrácii pred blížiacimi sa krajinskými voľbami, ktoré sa budú konať 14. októbra a cieľom CSU v nich bude udržať na čo najnižšej úrovni podporu nacionalistickej, protiprisťahovaleckej strane Alternatíva pre Nemecko (AfD).