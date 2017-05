Nemecké koncerny zaplatia za likvidáciu jadrových blokov viac

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 6. mája (TASR) - Štyri nemecké energetické koncerny, ktoré prevádzkujú jadrové bloky, sa pred časom dohodli so štátom, že na ich likvidáciu prispejú do štátneho likvidačného fondu sumou 24,4 miliardy eur.Pre Vattenfall, E.ON, RWE a EnBW však to nie je definitívne číslo. V utorok (2.5). spolkové ministerstvo hospodárstva oznámilo, že suma nie je konečná. Koncerny ju budú musieť navýšiť ešte o 300 miliónov eur.Presné určenie príspevkov jednotlivých koncernov do fondu sa určí neskôr. Platí však ich dohoda s vládou, že po odvedení financií do fondu prevezme štát na seba povinnosť postarať sa o dočasné i konečné uloženie jadrového odpadu.