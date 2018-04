Nemecké letiská ochromí v utorok štrajk pozemného personálu

Cestujúca sa pozerá na informačnú tabuľu s letmi na letisku vo Franfurte. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 9. apríla (TASR) - Nemeckí pracovníci vo verejnom sektore v utorok (10.4.) rozšíria svoje štrajky aj na letiská v celej krajine. Uviedol to v pondelok odborový zväz Verdi, ktorý predpovedá problémy s rušením a meškaním letov. Cieľom odborov je zvýšiť tlak na rokovaniach o mzdách.Verdi požaduje zvýšenie platov o 6 % pre približne 2,3 milióna zamestnancov v rôznych pozíciách vo verejnom sektore v Nemecku. Do štrajkov, ktoré sú naplánované na utorok a štvrtok (12.4.) na letiskách vo Frankfurte nad Mohanom, Mníchove, Kolíne nad Rýnom a v Brémach, sa zapojí pozemný personál aj niektorí hasiči.Frankfurt nad Mohanom a Mníchov sú dva najväčšie dopravné uzly leteckej spoločnosti Lufthansa.Verdi uviedol, že štrajk na letisku vo Frankfurte nad Mohanom sa uskutoční od 5.00 do 18.00 SELČ v utorok a pripoja sa k nemu aj pracovníci bezpečnostnej služby, a tiež zamestnanci, ktorí nakladajú a vykladajú lietadlá.Prevádzkovateľ letiska Fraport varoval cestujúcich, aby v utorok očakávali výrazné narušenie letov. Hovorkyňa spoločnosti uviedla, že bezpečnostné kontrolné stanoviská budú pravdepodobne pre štrajk zatvorené.Podobné štrajky pred štyrmi rokmi viedli k zrušeniu stoviek letov na najväčšom letisku v Nemecku, vo Frankfurte nad Mohanom, a to najmä letov na krátke vzdialenosti.Do predchádzajúcich štrajkov sa zapojili aj zamestnanci vo verejnej doprave, v bazénoch pre verejnosť, smetiari, a tiež v zariadeniach starostlivosti o deti v rámci sporov o mzdy. Tretie kolo rozhovorov o ich mzdách je naplánované na 15. a 16. apríla.uviedol šéf Verdi Frank Bsirske vo vyhlásení.