Nemecké maloobchodné reťazce vidia priestor na podnikanie v USA

Berlín 22. júla (TASR) - Nemecké maloobchodné reťazce sa v posledných dvoch desaťročiach zamerali predovšetkým na nových členov Európskej únie. Keď je ich sieť veľkopredajní na starom kontinente už pomerne hustá, pozornosť obracajú na Spojené štáty.Lidl v USA otvoril svoju prvú veľkú predajňu v polovici minulého mesiaca. Do roka ich chce sprevádzkovať asi 100. Potom by mal ich počet postupne dosiahnuť 600.Nedávno ohlásil novú etapu expanzie aj nemecký obchodný koncern Aldi, konkurent Lidla.Aldi podniká v USA od roku 1976. Do piatich rokov tam chce zvýšiť počet svojich obchodov zo súčasných 1600 na 2500. Expanzia by ho mala stáť 3,48 miliardy USD (2,99 miliardy eur). (1 EUR = 1,1642 USD)